Dit model is “te dik” voor modeshow Milaan

Het Britse model Edie Campbell (28) is “too big”. Dat vindt toch een modemerk, dat weigerde zijn show op de Milaanse Fashion Week door haar te laten openen. De schoonheid postte het bericht op Instagram, terwijl ze een croissant opeet in haar badjas – maatje 36. Campbell deed al modellenwerk voor onder meer Chanel en Burberry, stond op de cover van de Britse ­Vogue en mocht wél meelopen op de laatste Fendi-catwalk van overleden mode-icoon Karl ­Lagerfeld. Het is niet de eerste keer dat ze zich kritisch uitlaat over de mode-industrie: vorig jaar deed ze een oproep voor privé paskamers voor modellen, en in november 2017 kaartte ze het misbruik aan waarmee modellen regelmatig worden geconfronteerd.