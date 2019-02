Joke Schauvliege trekt dan toch opnieuw lijst, al “is de klap nog niet helemaal verwerkt”

Na haar ontslag was er even twijfel of het wel een goed idee was, maar nu is de knoop door­gehakt: oud-minister Joke Schauvliege trekt de Oost-Vlaamse CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement.

De kogel is door de kerk: gewezen Vlaams minister Joke Schauvliege wordt dan toch de lijsttrekker voor CD&V in Oost-Vlaanderen. Dat was al maanden het plan, maar na haar plotse ontslag begin deze maand was het onduidelijk of daar nog wel voldoende draagvlak voor was. “De vraag was vooral of Joke het zelf nog zag zitten”, klinkt het binnen CD&V. “Want de klap die ze kreeg, is nog niet helemaal verwerkt.”

Schauvliege nam op 5 februari ontslag als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw nadat bleek dat ze gelogen had over de Staatsveiligheid. Ze had tijdens een toespraak voor het Algemeen Boerensyndicaat laten verstaan dat er meer zit achter de klimaatprotesten. “Dat hebben ze mij ook verteld vanuit de Staatsveiligheid”, zei ze. Een leugen die haar haar job kostte. Of ze ook een stap terugzette als lijsttrekker, wou ze bij haar laatste persconferentie niet gezegd hebben.

Opluchting

Na twee weken onder de radar heeft Schauvliege nu haar keuze gemaakt. Aan een aantal vertrouwelingen binnen de partij liet ze vrijdag verstaan dat ze de Oost-Vlaamse lijst wil trekken. Een opluchting voor CD&V, die graag een vrouw op de eerste plaats wou en behalve Schauvliege weinig alternatieven zag.

Officieel is het nog wachten tot maandagavond, wanneer de Oost-Vlaamse afdeling zich over de ontwerplijst buigt. Als een dag later ook het partij­bureau het licht op groen zet, is Schauvliege helemaal terug.