Om de twee weken autovrije zondag en alleen nog personeel op de fiets: Zwevegem gaat radicaal voor klimaatverandering

Zwevegem - De gebeden van Anuna De Wever zijn verhoord: er komen maatregelen tegen de klimaatverandering. Toch in het West-Vlaamse Zwevegem. Vanaf volgend jaar zijn rally’s er verboden, is het elke twee weken autoloze zondag en komt er misschien wel een klimaatbelasting. En dat met een liberale burgemeester en Groen in de oppositie.

Verander de wereld, begin bij jezelf. Dat spreekwoord heeft de liberale burgemeester van Zwevegem alvast goed begrepen. “We willen tonen dat de strijd tegen klimaatverandering niet alleen op wereldniveau moet worden aangepakt, maar ook op lokaal niveau”, zegt Marc Doutreluingne (64). Hij heeft een pakket van twintig maatregelen klaar waar zijn 24.000 inwoners – en de oppositie van Groen – van zullen opkijken. Te beginnen met alles wat met motoren te maken heeft. Zo zul je in Zwevegem geen auto- of motorcross meer kunnen meemaken en wordt de quad van de landweggetjes geband. Om de andere zondag verdwijnt ook de auto uit het straatbeeld: in lente en ­zomer wordt dan een auto­loze zondag georganiseerd. De burgemeester en z’n schepenen snijden ook – een beetje – in eigen vel, want het is de bedoeling dat personeel en schepencollege voortaan met de fiets rijden of met een auto op hernieuwbare energie. Enkel het technisch personeel mag indien nodig nog de gewone bestelwagen gebruiken.

De lijst gaat maar door: een systeem met deelfietsen wordt geïnstalleerd en er komt een nieuw mobiliteitsplan dat de fietser voorrang geeft in het centrum, waar trouwens een pittige helling ligt. De gemeente wil er ook nog voor zorgen dat meer mensen lokaal kunnen werken. Zo moeten er veel minder vuile autokilometers afgelegd worden. Kers op de taart wordt een tweejaarlijks klimaatfestival tijdens het eerste weekend van oktober.

Dat één en ander wel wat geld zal kosten, beseft ook de burgemeester. Zo zal het gemeentebestuur volgend jaar één procent op het budget besparen, wat 350.000 euro moet opleveren. En ook een invoering van een eventuele klimaatbelasting wordt onderzocht.

Inspraakmoment

Waarom pas volgend jaar beginnen als het klimaat al lang om verandering vraagt? “Er komt nog een inspraakmoment voor de burgers”, zegt Doutreluingne. “Stel dat die autoloze zondag om een bepaalde reden niet goed valt, dan kan dat ook een maandelijkse gewoonte worden. Maar het is niet de bedoeling om het volledige plan om te gooien, de grote lijnen liggen vast.”