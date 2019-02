Zweden die “te veel” vliegen worden aan de schandpaal genageld

Zweden die “te veel” het vliegtuig nemen, riskeren sinds kort online aan de schandpaal genageld te worden door een groep die zichzelf de aningslösa influencers (nietsvermoedende influencers) noemt.

Ze zijn intussen met zo’n 60.000, en ze gaan op zoek naar vakantiefoto’s van bekende Zweden en influencers. Als ze ontdekken dat ze vervuilend vlieggedrag vertonen, confronteren ze hen daarmee. Dat de actie is ontstaan in het land van klimaatspijbelaar Greta Thunberg is wellicht geen toeval, maar feit is wel dat Zweden bovengemiddeld veel vliegen. Ze nemen gemiddeld 1,4 keer per jaar het vliegtuig: dat is vijf keer meer dan het gemiddelde wereldwijd. Het was ook in Zweden dat vorig jaar het woord ‘vliegschaamte’ ontstond: de schaamte die iemand ervaart als hij of zij gebruikmaakt van het vliegtuig, terwijl er minder milieubelastende alternatieven zijn. Het vliegverkeer is momenteel verantwoordelijk voor 4,9 procent van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering.