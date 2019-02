Zelfs na zijn dood helpt Aaron andere kankerpatiëntjes: “Hij was zo lief en zorgzaam”

Aaron Dobbels (11) uit De Haan, die na vierjaar de oneerlijke strijd tegen de tumoren in zijn hoofd verloor, krijgt vandaag zijn afscheid. Voor zijn dood sprak hij nog een ultieme wens uit:

­zamel geld in voor andere kankerpatiëntjes. “Dat hij daaraan dacht, dat typeerde hem”, zegt zijn broer, Beau. “Hij was zorgzaam en had een immens verantwoordelijkheidsgevoel.”