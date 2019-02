Amper 27 jaar en Jonas heeft al 275.000 maaltijden gered uit de vuilnisbak. Onze man probeerde het ook

Zijn cijfers liegen er niet om. Sinds de start van zijn app Too good to go, die volgende week in ons land precies een jaar bestaat, hebben de jonge Gentenaar Jonas Mallisse (27) en zijn team al meer dan 250.000 volwaardige maal­tijden uit de vuilnisbak gered. Een succesformule voor consument én handelaar om in klimaat­bewuste tijden voedselverspilling tegen te gaan. “Bedoeling is om in 2019 één miljoen maaltijden te redden. Pittig, ja. Maar het zál lukken.”