Standard-speler Razvan Marin trapt Vadis Odjidja aan zonder dat een bal in de buurt is… en komt weg met geel

De topper tussen AA Gent en Standard (2-1) van vrijdagavond ontspoorde even in blessuretijd. Standard-middenvelder Razvan Marin zocht zijn directe tegenstander Vadis Odjidja (AA Gent) op en trapte hem na een potje bekvechten langs achter aan. Tot ontsteltenis van de Ghelamco Arena bedacht scheidsrechter Erik Lambrechts, die nochtans een goede wedstrijd floot, de Roemeen maar met een gele kaart en greep ook de videoref niet in.