Westerlo geeft zege bij rode lantaarn Lommel in blessuretijd uit handen

Westerlo - Westerlo en Lommel hebben vrijdag 2-2 gelijkgespeeld op de 27e en voorlaatste speeldag van de Proximus League. Play-off 2 komt zo weer een stap dichterbij voor de Kemphanen van coach Bob Peeters, al gaven ze pas in de blessuretijd de overwinning weg.

Maxime Biset bracht Westerlo op voorsprong, Glenn Claes (45+1.) maakte op slag van rust gelijk. Jens Naessens (74.) bracht middenin de tweede helft de thuisploeg weer op voorsprong, maar Leonardo Rocha (90+3.) kwam in extremis nog met een nieuwe gelijkmaker.

In het algemeen klassement bedraagt de voorsprong van nummer vier Westerlo op nummer vijf Roeselare nu twee punten. Roeselare maakt zaterdag de lastige verplaatsing naar Beerschot Wilrijk. Lommel heeft als nummer zes drie punten minder dan Westerlo. In de stand van de tweede periode blijft Westerlo zesde, Lommel telt amper 8 op 39 en is nog altijd laatste.