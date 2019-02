Genk betaalde €453.000 aan valse facturen voor Peter Maes

Racing Genk betaalde in 2015 en 2016 voor 453.000 euro aan valse scoutingfacturen om trainer Peter Maes in het zwart te betalen. Dat blijkt uit documenten die onze redactie kon inkijken. Documenten die ondertekend werden door ex-CEO Patrick Janssens en huidig financieel directeur Filip Aerden.

Volgens die contracten moest de Limburgse club in totaal 453.000 euro betalen. 253.000 euro werd in acht schijven overgeschreven aan een firma in Montenegro die opgericht werd door Goran Veljkovic, de broer van de makelaar. 200.000 euro ging in acht schijven naar een bedrijf in Cyprus, gecontroleerd door een andere stroman van Veljkovic.

Het geld kwam via tussenpersonen opnieuw in België terecht. Daar haalde Veljkovic de bedragen cash af van een van zijn rekeningen en betaalde hij zijn cliënt. Nadat hij eerst zijn commissie had afgeroomd.

Voor zo ver speurders hebben nagegaan hebben geen van beide bedrijven echt scoutingwerk verricht voor Racing Genk. Alles wijst erop dat de constructie werd opgezet om belastingen te ontwijken. Uit onderschepte telefoons en mails blijkt dat Dejan Veljkovic en Peter Maes in code over de zwartgeldconstructie praatten. Zo vroeg Veljkovic aan Maes “of hij de truitjes al had geteld”.

Aan zijn zakenpartner Uros Jankovic vroeg Veljkovic of hij iets van “Filip” gekregen had. “Ik heb zijn wenskaart ontvangen”, antwoordde Jankovic. Met Filip zou hij Filip Aerden, de financieel directeur van Genk, hebben bedoeld.

Waren de bestuursleden van Racing Genk ontzettend naïef of sloten ze bewust de ogen voor de financiële wensen van hun trainer? Herbert Houben, Patrick Janssens en Filip Aerden behoren alleszins tot de groep van 16 mensen die dinsdag werden ondervraagd over hun banden met spijtoptant Dejan Veljkovic. Filip Aerden is nog steeds in functie, maar wil niet reageren in de krant. Racing Genk laat weten het volste vertrouwen te hebben in zijn financieel directeur en stelt dat de club niets te verwijten valt. “Wij hebben propere handen.”

Donderdag raakte bekend dat Peter Maes in zijn tweede periode bij Lokeren 480.000 euro in het zwart verdiende. Volgens onze bronnen zou de gewezen trainer van KV Mechelen, Lokeren en Genk in totaal 2,5 miljoen euro in het zwart hebben verdiend.