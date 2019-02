Onze Chef Voetbal kijkt met grote ogen naar nieuwe onthullingen in operatie Propere Handen: “Ons profvoetbal staat op barsten”

Staat het verhaal van Peter Maes symbool voor de manier waarop de voorbije jaren in het profvoetbal trainers werden betaald? Als we Kris Luyckx, de advocaat van spijtoptant Dejan Veljkovic, mogen geloven, is dat wel degelijk het geval. “Het is een systeem dat in België, maar ook in het buitenland jarenlang in zwang is geweest”, zei hij in Terzake. “Niet alleen bij Veljkovic, maar ook bij andere makelaars. Als het gerechtelijk onderzoek buiten de nu bepaalde krijtlijnen zou gaan en men de politiecapaciteit zou verdubbelen of verdrievoudigen, dan zou men uit de financiële handel en wandel van de clubs kunnen concluderen dat er nog een groot verborgen stuk van de ijsberg bestaat. Wat neerkomt op illegale praktijken.”