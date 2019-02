Anderlecht wil Club Brugge bekampen met experimenteel elftal: Bolasie in de spits, Santini en Zulj op de bank

Behoudens verrassingen gaat Fred Rutten (foto) zijn basisploeg aanpassen tegen Club Brugge. Na wat experimenten op training heeft hij nu dit elftal voor ogen.

• Bolasie in de spits

Deze krant suggereerde het al, maar Rutten lijkt het nu ook echt van plan. In principe verdwijnt Santini, die moeilijk scoort en het samenspel soms afstopt, naar de bank. Omdat Dimata out is, wordt Bolasie dan de spits met naast zich Amuzu en Bakkali als buitenspelers. Dat moet voor meer beweeglijkheid zorgen.

• Wel Gerkens, geen Zulj

De moeilijkste knoop om door te hakken. Tegen het stevige Brugse middenveld is er loopvermogen nodig. Daarom overweegt de coach om Zulj aan de kant te laten en Gerkens op te stellen tussen Kums en Verschaeren. Gerkens – allesbehalve de publiekslieveling – mocht onder Rutten nog maar één keer invallen. Jongeling Kayembe werd vorige week al bankzitter en Trebel is niet fit.

• Appiah en Milic als backs

Obradovic en Najar zijn out en dus moet Anderlecht nieuwe backs opstellen. Op links viel Cobbaut vorige week door de mand en dus wordt nu geopteerd voor Milic, eigenlijk een centrale verdediger. Op rechts is de keuze nog verrassender. Saelemaekers wordt te offensief ingeschat en dus zal Dennis Ap­piah starten. De Fransman zat onder Rutten nochtans meer in de tribune dan in de selectie. Voor Saelemaekers zal het een grote ontgoocheling zijn.