Mogi Bayat inspireerde Hein Vanhaezebrouck tot aanval op licentie van Anderlecht

Anderlecht maakt zich niet ongerust over zijn licentie. Ook niet nu ex-coach Hein Vanhaezebrouck een brief stuurde naar de licentiecommissie om aan te klagen dat hij zijn ontslagvergoeding van zo’n 1,5 miljoen euro nog niet kreeg.

Vanhaezebrouck heeft sinds kort dezelfde advocaat als Mogi Bayat in de zaak Propere Handen: Jean-Philippe Mayence. Die nam hij in dienst toen Anderlecht in januari weigerde met Bayat rond de tafel te gaan zitten om zijn ontslagvergoeding af te handelen.

Niet dat RSCA weigert om Hein te betalen – integendeel – maar het wil onderhandelen over de betalingsmodaliteiten. Daarop stuurde zowel Hein als Bayat een brief naar de licentiecommissie wegens achterstallige betalingen, maar dat diende vooral om Anderlecht een hak te zetten.

Aangezien de kapitaalsverhoging van 35 miljoen euro bij Anderlecht volgende week een feit is, zal de licentie niet in gevaar komen.