CLUBNIEUWS. Genk zit met problemen, Club Brugge verkoopt nog een speler

Racing Genk zit met de handen in het haar voor de topper tegen Antwerp. Club Brugge doet nog een uitgaande transfer en bij Zulte Waregem weigert trainer Francky Dury nog beroep te doen op linksachter Erdin Demir. Al uw clubnieuws van de dag.

KRC GENK. Jackers (21) in doel

Nog meer slecht nieuws na de blamage tegen Slavia Praag: RC Genk mist mogelijk drie spelers thuis tegen Antwerp. Heynen en De Norre zijn allebei ziek, Vukovic zit met gekneusde ribben. Al valt de schade bij de doelman, na zijn botsing met Dewaest, nog mee, toch komt de topper mogelijk te vroeg. Tweede doelman Jackers (21) is klaar om hem te vervangen.

Als Genk wint tegen Antwerp en Club wint niet op Anderlecht, dan trekt het als winnaar van de reguliere competitie volgend seizoen al zeker Europa in.

“Dat is mooi, maar we hebben nog vier weken om dat doel te bereiken”, zegt coach Philippe Clement. “Ons eerste doel was Play-off 1 halen. Nu kunnen we nog vóór de play-offs beginnen al een Europees ticket grijpen.”

KV KORTRIJK. Chevalier bij de selectie

Chevalier is hersteld en maakt deel uit van de selectie. De kans bestaat dat Vanderhaeghe hem nog spaart en Ezekiel een nieuwe kans geeft. Op Avenatti kan Vanderhaeghe geen beroep doen, hij pakte zijn vijfde gele kaart en is geschorst. Stojanovic zal zijn plaats innemen. De topschutter van de Kerels krijgt het vertrouwen van Vanderhaeghe. Ivanof maakt geen deel uit van de kern, zoals verwacht is zijn enkelblessure nog te ernstig. Azouni miste deze week een training door een lichte blessure, maar speelt toch.

ZULTE WAREGEM. Demir weer niet in selectie

Erdin Demir behoort alweer niet tot de selectie. De Zweedse linksachter is helemaal uit de gratie gevallen en zit sinds de winterstop op de tribune. Francky Dury mist nochtans met Marvin Baudry een centrale verdediger die geschorst is en de spoeling is achterin heel dun geworden. Tot de selectie behoren amper vier ‘echte’ verdedigers. Normaliter zal Davy De fauw, die terugkeert uit schorsing, centraal uitgespeeld worden.

KV OOSTENDE. Canesin ziek

KV Oostende trekt vanavond gehavend naar Cercle Brugge. Gisteren werd duidelijk dat Canesin verstek moet geven. De Braziliaan is ziek en maakt de verplaatsing niet mee. Ook Vandendriessche is er niet bij. Hij zit zijn eerste van twee speeldagen schorsing uit na zijn tiende gele kaart tegen Eupen. Marquet en Ndenbe revalideren verder. De wedstrijd wordt vanavond in Jan Breydel geleid door Wesley Alen. Hij wordt bijgestaan door lijnrechters Mathias Hillaert en Koen Thijs. Jasper Vergoote is de vierde scheidsrechter van dienst.

CERCLE BRUGGE. Bassong op de linksachter?

Etienne is geschorst. Een alternatief op de linksachter is er niet echt, tenzij Bassong die al een paar weken geen onaardige indruk liet bij de beloften. Mercier is weer fit nadat hij last kreeg aan de rug. Koné is er niet bij. De groep kreeg maandag n meer dan drie uur videobeelden te verwerken. Nadien was er een groepsgesprek. Ook Cercle maakt een vuist voor respect, verdraagzaamheid en diversiteit. De cornervlaggen worden omgedoopt tot regenboogvlaggen en Taravel speelt met een regenboogkapiteinsband.

CLUB BRUGGE. Rotariu trekt naar Astana

Club heeft de Roemeen Dorin Rotariu definitief van de hand gedaan. Daarover werd een akkoord bereikt met de vijfvoudige kampioen uit Kazachstan. Rotariu voetbalde tot januari op uitleenbasis bij AZ, maar kwam ook daar amper aan spelen toe. Hij arriveerde in januari 2017 bij Club, maar kon er nooit doorbreken. Lardot werd aangeduid om de topper tussen Anderlecht en Club te leiden. Hij wordt bijgestaan door assistenten Conotte en Lemaire. De vierde official is Wim Smet en Erik Lambrechts treedt op als VAR.

LOKEREN. Ben Harush in de selectie

Zoals verwacht verscheen Omri Ben Harush gisteren opnieuw op het oefenveld. De Israëlische linksachter trainde weer mee met de groep en zit in de wedstrijdselectie van vanavond. Trainer Glen De Boeck kan tegen zijn ex-club Moeskroen geen beroep doen op de langdurig geblesseerden Gil Van Moerzeke en Marko Miric.

WAASLAND-BEVEREN. Custovic mist vier spelers

Trainer Adnan Custovic kan dit weekend geen beroep doen op Caufriez. De verdediger zit een speeldag schorsing uit na zijn dubbele gele kaart van vorig weekend tegen Gent. Daardoor moet de Bosniër sleutelen in zijn verdediging. Wellicht speelt aanvoerder Massop centraal in plaats van op de flank. Daam Foulon, Nana Opoku Ampomah en Karlo Lulic zijn geblesseerd. De Kroatische spelverdeler blesseerde zich op training aan de knie.

KRC GENK. Rentree Screciu uitgesteld

Coach Clement maakt ten vroegste zaterdag zijn selectie bekend. Vukovic (gekneusde ribben), Heynen en De Norre (beiden ziek) blijven onzeker. Het is ook afwachten of Lucumi al twee matchen binnen drie dagen aankan. Screciu ondervond lichte hinder, waardoor zijn rentree bij de beloften werd uitgesteld.

ANTWERP. Medische staf breidt uit

Antwerp telt geen geblesseerde spelers en dat is mede te danken aan het goede werk van de medische staf. Die heeft er sinds deze week nog een extra kracht bij. Frederique Neys komt het team kinesisten op de Bosuil versterken. De voormalige atlete werkte al onder meer voor Move to Cure, het centrum van Lieven Maesschalck en zal enkele dagen per week het kinesistenkorps assisteren. De voltallige medische equipe bestaat ondertussen uit zestien personen, wat meer is dan bij andere Belgische topclubs als Anderlecht en Genk.

STVV. Vraagteken bij Teixeira

Eén vraagteken bij STVV: geraakt Teixeira (heupletsel) tijdig fit? De Portugees trainde gisteren op Stayen individueel met en zonder bal. Zaterdag pas zal blijken of hij inzetbaar is. Lukt het niet, dan komt De Petter aan de aftrap. Voor de rest geen wijzigingen te verwachten.