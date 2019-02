Papa van ontvoerde Rubi (5) trekt naar de Verenigde Naties in New York: "Desnoods blijf ik er de hele dag staan"

Boechout - Gert Broeckx uit Boechout, vader van de naar Peru ontvoerde Rubi (5), vliegt donderdag naar New York. Hij gaat bij de Verenigde Naties aanklagen dat Peru het Verdrag van Den Haag schendt.

Vijf jaar geleden werd Rubi door Gerts toenmalige vrouw July meegenomen naar haar moederland Peru. De twee hadden elkaar via het internet leren kennen. Ondanks de veroordeling van de vrouw wegens parentale ontvoering, krijgt Gert zijn dochter niet terug.

Afgelopen week was er overleg in Brussel met een afgevaardigde van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken en Justitie, waarvoor Gerts Peruviaanse advocaat kwam overgevlogen. Hij pleitte dat België op 6 maart bij de eerstvolgende zitting een vertegenwoordiger zou sturen. De vraag wordt voorlopig in beraad gehouden.

“Ik kreeg te horen dat Peru niet het enige land is dat het Verdrag van Den Haag schendt. Reden temeer om die landen die lid zijn van de Verenigde Naties aan de oren te trekken”, vindt Gert. “Ik heb enkele weken geleden mijn komst naar New York aangekondigd met een brief aan de secretaris-generaal Antonio Guterres. Als ze mij niet ontvangen, blijf ik er de hele dag staan.” De Boechoutenaar gaat in New York ook de ambassade van Peru en België bezoeken. “Ze kunnen niet verwachten dat ik stilzit.”