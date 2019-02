Autovrije straten moeten Vlaamse wielersport redden

De instroom van jongens en meisjes in de wielersport slabakt, en daar wil minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) iets aan doen. Hij roept op om meer straten autovrij te maken en BMX-terreinen aan te leggen. Twee actiepunten waarmee de minister de verantwoordelijkheid bij steden en gemeenten legt. “Maar dit alleen gaat de wielersport niet redden.”

Vlaanderen wielerland? Niet bij de min 19-jarigen, zo blijkt. Nog geen 4.000 minderjarigen zijn aangesloten bij een wielerclub. Het stelt weinig voor in vergelijking met de 170.000 kinderen bij voetbalclubs, de 132.000 jonge turners of de 42.000 zwemmertjes. Een van dé redenen: het is te gevaarlijk op de weg. Ouders zijn simpelweg bang om hun kind in het verkeer te sturen.

Veurne vangt dat op door op woensdag een aantal plattelandswegen verkeersvrij te maken, en in Heusden-Zolder dient het autoracecircuit ook als trainingparcours. Maar die enkele projecten volstaan niet. De cijfers van nieuw ge­registreerde renners onderschrijven dat: van 123 naar 99 aspiranten (12 tot 14-jarigen), van 396 naar 229 nieuwelingen (15-16 jaar) in tien jaar tijd.

Daarom werkt Philippe Muyters aan een witboek koers, een beleidsplan waarmee de minister steden en gemeenten wil “aanmoedigen”, zodat in elke provincie twee tot drie afgesloten om­lopen worden gerealiseerd. Ter vergelijking: ­Nederland heeft er in totaal meer dan vijftig.

Met name de Vlaamse steden en gemeenten worden tot actie aangemoedigd. Bijvoorbeeld met één document voor de aanvraag van wielerwedstrijden, waardoor steden en gemeenten die aanvragen minder willekeurig behandelen. Of nog: meer tijdelijk verkeersvrije fietsparcours. En last but not least: meer aan te leggen terreinen voor het BMX-fietsen. Want BMX blijkt een ideale opstap voor jongeren die willen koersen, vanaf vijf jaar al. Het beleidsplan zal erop wijzen dat subsidies voor BMX-terreinen mogelijk zijn. De kostprijs van één terrein draait rond de 250.000 euro, iets minder dan de prijs voor een hockeyveld, veel minder dan de aanleg van een zwembad.

Gemeenten maar matig enthousiast

De vereniging van Vlaamse steden en gemeenten VVSG toont zich matig enthousiast over de oproep. “Tegen de promotie van de wielersport bij jongeren kan je niet zijn”, zegt woordvoerster Nathalie Debast. “Maar het is te vroeg om te zeggen of alle gemeenten zullen meewerken. Het is niet voor elke gemeente evident om straten af te zetten, daarvoor is ook mankracht zoals politie nodig. Ook de aanleg van BMX-infrastructuur moet lokaal bekeken worden. Subsidies kunnen wel een stimulans zijn. Al denken we niet dat ­deze plannen volstaan om de wielersport te redden. Daar is wellicht meer voor nodig.”