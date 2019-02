R. Kelly geeft zichzelf aan bij de politie

De Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly heeft zich aangegeven bij de politie, nadat hij officieel aangeklaagd werd voor tien gevallen van seksueel misbruik met verzwarende omstandigheden. Er was een arrestatiebevel tegen de zanger uitgevaardigd. Enkele ogenblikken nadat hij het politiebureau in Chicago was binnengegaan, werd hij door twee agenten geboeid weggebracht.