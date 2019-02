Stefan ging even naar het toilet. Twee minuten later waren zijn vrouw en dochter verdwenen

Overpelt -

Hij ging even naar het toilet. Twee minuten later waren zijn vrouw en dochter verdwenen. Eind 2018 liepen er in ons land 165 dossiers van internationale kinderontvoering. Eén van die kinderen is Jessie, de 7-jarige dochter van Peltenaar Stefan Spooren (51). “Mijn dochter is begin 2017 door mijn vrouw ontvoerd in Peru. Ik heb haar al twee jaar niet meer gezien”, zucht Stefan.