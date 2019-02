Batibouw opent deuren voor grote publiek

Na twee dagen voorbehouden voor professionele bezoekers, gaan zaterdag de deuren van Batibouw ook open voor het grote publiek. Een duizendtal standhouders verwelkomt de bezoekers nog negen dagen lang, dus tot en met zondag 3 maart, in de Heizelpaleizen in Brussel.

LEES OOK. Zes tips om het maximum uit Batibouw te halen: vallen daar echt koopjes te doen?

De hoogmis voor bouwers en verbouwers in de Heizelpaleizen is aan haar zestigste editie toe. De hoofdthema’s zijn dit jaar een gezond binnenklimaat (over verluchting in ventilatie), een nieuwe manier van wonen (met aandacht voor fenomenen als cohousing, kangoeroewoningen en zorgwonen) en slim bouwen (over nieuwe bouwtechieken, zoals 3D-printing en circulair bouwen).

Batibouw is elke dag geopend van 10.00 tot 18.30 uur. Op 26 februari is er een jobdag en op 28 februari een nocturne, tot 22.00 uur. Tickets kosten 10,5 euro (online) of 12,5 euro (kassa). Voor kinderen (6 tot 12 jaar) betaal je 6 euro. Er is ook een B-dagtrip beschikbaar, die behalve toegangsticket ook treinreis en Brussels openbaar vervoer omvat.

De beurs lokte vorig jaar ongeveer 285.000 bezoekers.