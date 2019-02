Engie zoekt 1.000 nieuwe collega’s tijdens jobdag

Engie gaat op nieuwe jobdagen in Antwerpen, Genk, Namen en Wetteren zaterdag op zoek naar 1.000 nieuwe medewerkers. Het bedrijf actief in de energie- en dienstensector telt zowat 17.000 werknemers, van wie er 1.400 in 2018 werden aangenomen.

Kandidaten krijgen zaterdag de kans om te spreken met werknemers in een brede waaier van functies. Het bedrijf zoekt vooral ingenieurs, technici en projectleiders, maar ook IT-, marketing en salesprofielen. “Zowel starters als meer ervaren kandidaten komen in aanmerking”, luidt het.