In Maiduguri, een stad in het noordoosten van Nigeria, zijn zaterdagochtend verschillende explosies gehoord. Dat hebben inwoners bevestigd. In Nigeria zijn er presidents- en parlementsverkiezingen. De explosies vonden plaats enkele uren voor het openen van de stembureaus.

Maiduguri is al meerdere keren het doelwit geweest van aanvallen van Boko Haram. Of de explosies van zaterdag ook aan de organisatie gelinkt zijn, is nog niet duidelijk.