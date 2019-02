Tatoeëerder uit België is wereldkampioen: “Dit was een titanenwerk”

Seb Inkme, een tatoeëerder die actief is in Bergen (Henegouwen), is in Parijs wereldkampioen tatoeëren geworden. “Ik had dit nooit verwacht. Dit is echt de Heilige Graal van de tatoeëerders.”

Het wereldkampioenschap tatoeëren vond tussen 15 en 17 februari plaats in Parijs. In totaal namen 420 tatoeëerders van over de hele wereld deel. Er werden meerdere prijzen uitgereikt, waaronder die van “Best of Show”. Het gaat om de meest prestigieuze prijs van het tornooi en beloont de mooiste tattoo die tijdens het WK gemaakt wordt.

En die prijs ging naar Seb Inkme, een Fransman die al enkele jaren in ons land woont en in de tattooshop Noir Charbon in Bergen aan de slag is, en zijn landgenoot Bichon. De winnende tattoo beslaat de hele achterzijde van een vrouw (zie hieronder) die bijna de voltallige drie dagen naakt op het WK moest doorbrengen.

“Het is een grote eer voor ons om deze prijs te mogen winnen en om te mogen samenwerken met zo’n mentaal sterke klant. Dit was een titanenwerk”, verklaarde een uitgeputte Seb na het binnenhalen van de titel. “Voor mij is de prijs vooral een beloning van de toewijding die we in ons werk steken. Ik had nooit verwacht te winnen. Dit is echt de Heilige Graal van de tatoeëerders.”

Seb Inkme is afkomstig uit het Franse Perpignan, maar emigreerde zes jaar geleden naar ons land. Sinds 2016 werkt hij in Noir Charbon.