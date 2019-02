Anderlecht-legende Morten Olsen analyseert zijn ex-club: “Vier keer weigerde ik paars-wit te coachen”

Morten Olsen (69) is een voetballegende. Met Anderlecht speelde hij twee Europese finales, hij was trainer van Ajax en maar liefst zestien jaar Deens bondscoach. Olsen woont wel nog steeds in ons land en nu zijn vriend Frank Arnesen sportief directeur is bij RSCA, gaat de Deen weer vaak naar Anderlecht kijken. Ook zondag tegen Club Brugge.