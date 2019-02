Bestuurder met liefst 281 kilometer per uur geflitst in zone van wegenwerken

Hoewel je er overdag vaak in de file staat door wegwerkzaamheden, kan je ’s nachts wel goed doorrijden op de E411 tussen Aarlen en Sterpenich. Iets te goed, zo blijkt uit de resultaten van een flitscamera ter plaatse. Eén bestuurder werd onlangs geflitst met liefst 281 kilometer per uur. Ofwel ruim 190 per uur te snel, zo meldt het parket van Luxemburg.

Normaal mag je er 120 kilometer per uur, maar door de werkzaamheden is de snelheid momenteel gelimiteerd tot 90 per uur op dat stuk van de E411. Veel bestuurders trekken zich echter weinig aan van die beperking. “Onze flitscamera heeft al heel wat foto’s gemaakt, vooral van auto’s met Franse of Luxemburgse nummerplaten”, zo meldt de substituut van het parket.

Een bestuurder maakte het wel erg bont. Hij werd geflitst met 281 kilometer per uur, ofwel meer dan 190 kilometer per uur te snel. De man had zo’n vaart dat de flitscamera er zelfs niet in slaagde om zijn nummerplaat vast te leggen.