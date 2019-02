Nederlandse verkiezingskandidaat voor D66 is ook actief als homo-escort: “Bijna alleen maar positieve reacties”

Remco Vonk, een kandidaat voor de Nederlandse D66 bij de komende Provinciale Statenverkiezingen in Nederland, is naast student rechten en sociologie ook actief als homo-escort. Een bijbaan die hem veel positieve reacties oplevert, zo zegt hij zelf. Ook van premier Mark Rutte. “Ik vind het belangrijk dat je er bent voor andere mensen. Nou, deze meneer is er zeer voor andere mensen”, aldus Rutte.