Vlaming gezonder dan Waal, zo blijkt uit wetenschappelijk rapport

Meer dan driekwart van de Belgische bevolking beoordeelt zijn gezondheid als “goed tot zeer goed”, zo blijkt uit een nieuw rapport van het wetenschappelijk onderzoekscentrum Sciensano. Wat opvalt: Vlamingen rapporteren vaker een goede gezondheid dan Walen of Brusselaars.

“Er is een belangrijke sociaaleconomische gradiënt, waarbij personen van het hoogste sociaaleconomische niveau een betere gezondheid rapporteren dan mensen van het laagste niveau”, staat te lezen in het rapport. “Dezelfde trends zijn waar voor de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.”

Levensverwachting

In 2017 bedroeg de levensverwachting bij geboorte in België 81,4 jaar, zo stelt het rapport nog. Dat is hoger dan de voorbije jaren, maar ons land scoort relatief slecht in vergelijking met andere Europese landen. De levensverwachting is hoger in Vlaanderen (82,2 jaar) dan in Brussel (81,2) en Wallonië (79,2).

“Er wordt een aanzienlijke genderkloof waargenomen, waarbij de levensverwachting bij vrouwen (83,7 jaar) die van mannen (79,0 jaar) met bijna vijf jaar overschrijdt. Al neemt de levensverwachting wel sneller toe bij mannen.”

Gezonde levensjaren

Het rapport heeft het tot slot ook nog over “de gezonde levensverwachting”. Dat wordt gedefinieerd als “levensverwachting zonder beperkingen” of “gezonde levensjaren” . In 2016 stond die (voor 65-jarigen) op 10,3 jaar bij mannen en 11,4 jaar bij vrouwen. Ook hier scoort Vlaanderen beter dan Wallonië.