Adnan Januzaj haalt opgelucht adem na blessure op training: “Binnen een paar dagen terug op het veld”

Januzaj blesseerde zich vrijdag op training. Spaanse media maakten gewag van een kuitbeenbreuk, maar de club liet weten dat het slechts een lichte verstuiking is. Via de sociale media stelde hij iedereen gerust. “Iedereen bedankt voor jullie liefde. Niets om ongerust over te zijn. Ik zal binnen een paar dagen terug zijn en niet binnen een paar maanden. Ik zie jullie snel op het veld.”

Januzaj was goed op dreef de laatste weken, afgelopen weekend gaf hij in de 3-0 zege tegen Leganes nog een assist.

Thanks to everybody for your love Nothing to worry about my injury , I’ll be back in few days and NOT months like everybody thought ! I see you back on the field pic.twitter.com/t3iOQQpHO3