Een 49-jarige man uit het Belgische Hamont is vrijdagavond om het leven gekomen als gevolg van een motorongeluk. Dat gebeurde in de buurt van het Nederlandse dorp Nederweert, op de kruising Hoogbosweg en Heugterbroekdijk.

Uit onderzoek is gebleken dat de motor rond 17 uur van de weg raakte en tegen een boom reed, om vervolgens in de nabijgelegen sloot te belanden. De politie denkt dat er geen ander voertuig bij het ongeval betrokken is geweest.