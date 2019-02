Izegem -

Hilde Crevits (CD&V) heeft zich van haar meest “gangsta” kant laten zien in de kunstacademie Art’Iz in het West-Vlaamse Izegem. De minister liet zich inspireren door Izegemnaar Filip Kowlier en rapte erop los voor alle aanwezigen. Vooral met “Oost, west, Izegem best!” kreeg ze het publiek mee. Over haar raptalent mag u vooral zelf oordelen.