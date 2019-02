Gruwel in Spanje: jongeman (26) vermoordt moeder, snijdt haar in stukjes en eet haar samen met zijn hond op

De politie van Madrid heeft vrijdag een jongeman van 26 opgepakt wegens verdenking van moord en kannibalisme. De twintiger zou zijn moeder eerst hebben vermoord, haar dan in stukken hebben gesneden en die samen met zijn hond hebben opgegeten.

De 66-jarige Maria Soledad Gómez was een vrouw met vaste gewoonten. Elke dag kocht ze eerst haar krant om vervolgens iets te gaan drinken in een tapasbar in de buurt. Toen een goede vriend haar al meer dan maand niet had gezien, gingen er dan ook alarmbellen af. Hij verwittigde de politie omdat hij niet kon geloven dat de vrouw zomaar vertrokken was, zonder ook maar iets te zeggen.

Toen de politie een kijkje ging nemen bij de vrouw thuis, deed haar zoon Alberto open. Hij maakte echter een zeer nerveuze indruk en gaf een verwarrende uitleg over de afwezigheid van zijn moeder. De jongeman gedroeg zich zo verdacht dat de speurders overgingen tot een huiszoeking van het appartement.

Tupperwarebakjes

Verspreid over de hele woning vonden de agenten tupperwarebakjes, met daarin overblijfselen van de moeder. Een van de agenten liep kokhalzend naar buiten tijdens de huiszoeking. De jongeman gaf meteen toe wat hij gedaan had. Hij had zijn moeder vermoord, in kleine stukjes gesneden en was die beginnen opeten. Andere stukken had hij aan zijn hond gevoederd.

De 26-jarige, een student aan de hotelschool in Madrid, stond in de buurt bekend als een stille eenzaat. De omwonden wisten dat hij zijn moeder meermaals had mishandeld. De vrouw, die na het overlijden van haar man al vijftien jaar een weduwe was, had dat ook al twaalf keer gemeld bij de politie, maar daar werd nooit veel gevolg aan gegeven.

De arrestatie was groot nieuws in Spanje: de Madrileense politie plaatste er een video van op Twitter.