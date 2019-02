Ex-vleugeladjudant van koning Boudewijn overleden

Luitenant-generaal op rust Rik Depoorter, die in mei 1978 de operatie Red Bean leidde waardoor op 55 uur meer dan 2.300 Belgen uit Congo werden geëvacueerd, is donderdag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat is vernomen van zijn familie en vroegere strijdmakkers.

Rik Depoorter studeerde af als kandidaat-officier aan de Koninklijke Militaire School (KMS) in 1946. Na de KMS ging hij naar de paracommando’s, waar hij onder meer het bevel voerde over het 3de Bataljon Parachutisten en het Regiment Para-Commando.

Als officier van de paracommando’s nam hij onder meer ook deel aan de Operatie Red Bean (die eigenlijk Red Beam had moeten heten) in 1978 in Kolwezi, Congo. Daarnaast was hij ook opperbevelhebber van de Belgische strijdkrachten in Duitsland. In de zomer van 1979 werd hij vleugeladjudant van koning Boudewijn en in december van 1983 werd hij bevorderd tot luitenant-generaal.

Volgens de wens van de overledene wordt in intieme kring afscheid van hem genomen. Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Pues in Winksele op maandag 25 februari 2019 van 18.30 tot 20 uur.