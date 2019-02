Boer moet 500.000 euro schadevergoeding aan echtgenoot van toeriste die vertrappeld werd door koeien

Een boer uit Tirol (Oostenrijk) moet liefst 490.000 euro schadevergoeding aan de echtgenoot van een 45-jarige toeriste die in 2014 gedood werd door koeien van de boer. De advocaat van de veroordeelde heeft het “over een precedent met grote gevolgen”.

De feiten speelden zich af in juli 2014. De 45-jarige vrouw liep met haar hond aan de leiband op een wandelpad in het Pinnistal, een vallei ten zuiden van Innsbruck, toen meerdere koeien op haar af stormden en haar vertrapten. De koeien reageerden allicht erg agressief op de hond, zo blijkt uit het onderzoek.

De echtgenoot van het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij tegen de boer, omdat hij onvoldoende waarschuwingsborden had opgehangen en het gebied van de koeien niet goed had omheind. De advocaat van de boer ontkende met klem: “Dit ongeval had ook wat verderop in de vallei kunnen gebeuren. Zo zouden alle wandelpaden in de regio moeten worden omheind. Dat is niet redelijk.”

De rechter volgde die redenering echter niet en legde de boer een schadevergoeding van 490.000 euro op. De boer heeft al laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak. “Als hij weer ongelijk krijgt, schept dit een precedent met grote gevolgen”, aldus de advocaat. “Vooral voor de veehouders in de Alpen. De vrije weide zal dan niet meer bestaan.”