FIFA ontneemt Peru organisatie WK U17

Brussel - De Wereldvoetbalbond heeft beslist om Peru de organisatie van het WK voor jongens onder 17 jaar af te nemen, dit na “verschillende inspectiebezoeken en vergaderingen met de Peruviaanse federatie (FPF)”. Dat meldt de FIFA, die de “uitdagingen op het vlak van organisatie en infrastructuur” aanhaalt. Het WK U17 zou normaal in oktober plaatsvinden.

“FIFA zou graag de FPF en de Peruviaanse autoriteiten bedanken voor hun inspanningen, en blijft openstaan voor een competitie in Peru in de toekomst”, zo klinkt het verder. Momenteel bekijkt de FIFA waar het WK U17 wel kan doorgaan.

Het Belgische U17-team probeert zich in maart en april te plaatsen voor het EK in Ierland, dat in mei plaatsvindt. Daar zijn er tickets voor het WK te verdienen.