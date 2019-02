IN BEELD. Paard op nippertje uit gracht gered door speciaal team van de brandweer

De Haan - Drie brandweerkorpsen kwamen er zaterdagmiddag aan te pas om de hengst Ufiant te redden uit een benarde positie in De Haan.

Het paard zat helemaal onder de modder in de gracht in de Vlissegemstraat en kon niet meer weg. Gelukkig had een fietser het paard opgemerkt en de hulpdiensten verwittigd.

Een speciaal team van de brandweer van de Westhoek kwam extra ter plaatse, naast de opgeroepen korpsen van De Haan en Oostende. De brandweermannen kalmeerden het paard en spanden een speciaal harnas rond haar lichaam. Daarna werd op een heel voorzichtige wijze met een kraan het paard uit de gracht getild.

Wonder bij wonder kon het paard weer op haar poten staan. De dierenarts Laurens Maenhout stelde vast dat het paard onderkoeld was, maar verder in goede gezondheid verkeerde.

Enkele minuten later kon het met modder besmeurde paard weer rechtstaan en rondstappen. De eigenaar David Quataert was niet thuis toen het gebeurde. Familieleden ontfermden zich verder over Ufiant.

Foto: mvn

Foto: mvn

Foto: mvn