Meisje (9) sterft na het eten van een ijsje op vakantie in Spanje

Een negenjarig meisje is gestorven tijdens een idyllische vakantie aan de Spaanse Costa del Sol in Malaga. Het Britse kind ging in een anafylactische shock, nadat ze een ijsje had gegeven. Uit onderzoek bleek dat ze een zware allergische reactie had gehad door de minieme aanwezigheid van noten.

Het kind was samen met haar twee broers en zussen en haar ouders op vakantie in de Club La Costa World. Tijdens een uitje naar het plaatselijke shoppingcentrum liep het zaterdag echter mis. Hoewel het meisje een ijsje vroeg zonder noten, waren er toch sporen van noten op het dessert aanwezig. En dat had zware gevolgen.

Het meisje kreeg een zware allergische reactie en kreeg een anafylactische shock. Ze kon amper nog ademen, het begon overal te jeuken en haar lichaam begon op te zwellen. De hulpdiensten brachten haar in allerijl naar het ziekenhuis, maar daar was het verdict van de artsen zwaar. Enkel de machines hielden haar nog in leven.

“De dokters deden alles wat ze konden, maar ze konden onze dochter niet redden”, reageerden de ouders via een woordvoerder. Zij willen het verhaal verder verspreiden, zodat mensen met allergieën gewaarschuwd zijn.