Tottenham gaat pijnlijk onderuit bij Burnley ondanks goal en terugkeer van Harry Kane, trainer Mauricio Pochettino belaagt ref

Ze werden de outsider in de titelstrijd genoemd, maar in de race naar de landstitel hebben de Spurs zaterdagmiddag een slechte zaak gedaan. Tottenham maakte een pijnlijke uitschuiver bij Burnley. Het nummer van 15 in de stand won met 2-1 van het nummer 3, waar Harry Kane nochtans terugkeerde én scoorde.

Vier zeges op een rij, Son Heung-min verkeerde al weken in bloedvorm en Harry Kane maakte vroeger dan verwacht zijn terugkeer. Ja, Tottenham zag de verplaatsing naar Burnley wel zitten. De Spurs telden 5 punten achterstand op het duo Man City en Liverpool en golden als de laatste overgebleven outsider voor de titel.

Maar op Turf Moor liep het niet zoals gewenst. Kane zorgde nog wel voor het eerste grote gevaar met een trap net naast, maar ook de thuisploeg maakte aanspraak op een goal. Ashley Barnes zag zijn poging maar rakelings over doel gaan. Na de rust was het opnieuw Kane met het eerste gevaar, maar de topschutter van de Spurs zag Heaton een geweldige parade uit de mouwen schudden.

Het zat dus niet echt mee voor de bezoekers, en het werd met het uur in zicht alleen maar erger. Wood sprong hoger dan Foyth op een hoekschop, via de deklat en de paal ging de bal in doel. Hugo Lloris stond erbij en keek ernaar. De reactie van Tottenham was wel vlijmscherp. Rose verraste de Burnley-defensie met een snelle inworp, Kane hield de achtervolgende verdedigers goed af en schoof de 1-1 in doel. Erop en erover dan maar?

Neen, integendeel. De beste kansen waren voor de thuisploeg en in de slotfase kreeg Tottenham een tweede opdoffer. Gudmundsson trok de bal laag voor Barnes, die zijn ploeg de zege bezorgde. Turf Moor in een delirium, de ontgoocheling in het uitvak was groot. Tottenham kan Liverpool later dit weekend zien uitlopen tot 8 punten, Man City speelde zijn match tegen Everton eerder al wegens de finale van de League Cup morgen en dus blijft het verschil met de Citizens 5 punten. Voor de derde plaats moet het niet meteen schrik hebben, nummer vier Man United heeft voorlopig een achterstand van 9 punten. De Red Devils krijgen zondag bezoek van… Liverpool.

Razende Pochettino

Opvallend beeld vlak na affluiten was een razende Spurs-coach Mauricio Pochettino. De doorgaans nochtans kalme Spanjaard vloog recht op scheidsrechter Mike Dean af. Pochettino was vooral razend dat de hoekschop waaruit het eerste doelpunt van Burnley viel geen doeltrap was. De coach ging neus aan neus staan met Dean en gaf de ref de volle laag. Spelers van Burnley wisten Pochettino uiteindelijk te kalmeren.