Bart De Wever maakt mopje over Maggie De Block bij Aalsterse carnavalswagens

Bart De Wever maakt mopje over Maggie De Block bij wagens Aalst Carnaval . Video: Het Nieuwsblad

Aalst - Na het verkiezingscongres van zijn partij N-VA eerder op de dag passeerde voorzitter Bart De Wever eerst nog even in Aalst. Hij ging er een wagen van de carnavalsgroep De Zwisjelmoizen bekijken waarop zijn hoofd prijkt.

De Wever was naar eigen zeggen onder de indruk en vond het jammer dat hij tijdens de stoet niet aanwezig kon zijn. "Maar dan ben ik gaan skiën en als ik tegen mijn gezin zeg dat ik dan hier moet zijn, vrees ik dat de deur voorgoed dicht blijf", vertelde hij lachend. Toen hij op de hoofden van de andere politici in de stoet gewezen werd, maakte hij nog een grapje over Open VLD-minister Maggie De Block. "Oei, gaat die wagen dan niet omkantelen?"