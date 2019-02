Familie en vrienden nemen in overvol crematorium afscheid van Nicolas. “Nu is er een leegte die door niets of niemand kan worden opgevuld”

Menen / Wevelgem - “Leef, alsof het je laatste dag is”, klonk de hit van André Hazes Jr. tijdens de uitvaartdienst van de achttienjarige Nicolas Rogier. Vorige week vrijdag kwam hij om het leven nadat hij op de A19 reed met zijn fiets. Na een nachtje stappen, na een plezante tijd met zijn vrienden. Geleefd, tot de laatste dag, met volle teugen.

De aula van crematorium Uitzicht in Kortrijk zat tjokvol om afscheid te nemen van de jongeman. Familie, vrienden van de verschillende voetbalclubs waarvoor hij speelde, vrienden van jeugdbeweging KSA, maar ook bevriende jeugdbewegingen, vrienden van het Sint-Aloysiuscollege in Menen. Allemaal raapten ze de moed bijeen om een woord te spreken over Nicolas, zijn levensvreugde en zijn typerende glimlach.

Zijn ouders Kathy en Kris lieten, net als zijn zus Morgane een hartverscheurende brief voorlezen. “Nu is er een leegte die door niets of niemand kan worden opgevuld. We hadden nog zoveel plannen, maar nu is je mooie toekomst abrupt gestopt. Je glimlach lichtte een hele kamer op, nu licht je de hemel op. En als er al eens wolken zullen zijn, is dat omdat ook zij jouw vriend willen zijn. Wie wilde dat nu niet?”

Foto: djr

Vrolijke noot op training

Dat werd duidelijk in de tot de nok gevulde zaal. Vrienden die ook nog een laatste keer hun Nicolas toespraken. Zoals Fons Foulon, die bij hem voetbalde bij Racing Lauwe. “Vrijdagavond zorgde je nog voor de vrolijke noot op training. Met rekkers had je een bak bier vanachter op je fiets gebonden. Want je moest en zou trakteren. Dat dat de laatste keer zou zijn dat we je zouden zien hadden we nooit gedacht. Je was een voorbeeldspeler, op en naast het veld. Het was een eer je als teamgenoot te mogen hebben gehad.”

Zijn medeleiders van de KSA, zijn tweede familie, schaarden zich arm in arm rond zijn beeltenis en zongen nog een laatste keer hun vriend toe. Ook hier niets dan lof. “We konden altijd bij je terecht en konden allemaal wel iets van je leren. Je gekke fratsen, zoals je je sjaaltje als een non op je hoofd zette, je Bicky-record. Je was een plezier om naar te kijken.”

Ook zijn nicht Yasmien, oud-trainer Davide Colloart, zijn beste vriendin en vriend, klasgenoot Ken herinnerden de aanwezigen aan het positieve karakter van Nicolas. Een boek zou gevuld kunnen worden met de leuke momenten en gekke fratsen.

“We zouden nog zoveel dingen samendoen. Nu doe ik ze alleen. Alhoewel, je bent er bij in mijn hart. Nico, je blijft voor altijd mooi en jong”, nam jeugdvriendin Emma afscheid. Met een staande ovatie bracht iedereen nog een laatste eerbetoon aan Nicolas.

KSA-gebed

’s Namiddags verzamelden alle leden en leiders van KSA De Vlasbloem Wevelgem op de koer bij hun lokalen om nog een laatste KSA-groet te brengen. Gezamenlijk droegen ze het KSA-gebed op voor Nicolas met op de achtergrond een sjorconstructie met zijn beeltenis. Na een ingetogen minuut stilte haalden twee leiders nog herinneringen op.

Foto: djr

Daarna kon iedereen nog een boodschap kwijt op een kaartje met een foto van Nicolas en een gedicht. Dat werd aan een ballon gebonden. Wanneer de leiding enkele oranje ballonnen hadden opgelaten, lieten de tientallen opgekomen leden en sympathisanten hun blauwe ballonnen richting de hemel vliegen.

Foto: djr

Foto: djr

Rouwband

Foto: djr

Zijn teamgenoten bij Racing Lauwe lieten een rouwband maken die ze morgenochtend tijdens de wedstrijd zullen dragen. Voor de wedstrijd wordt nog een minuut stilte gehouden. Vanavond speelt de eerste ploeg. De vrienden van Nicolas komen ook eerst eens samen om hun teamgenoot te herdenken. Ook de eerste ploeg houdt een minuut stilte.