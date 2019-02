Genk reageert na onthullingen over betalingen aan Peter Maes: “Vertekend en verkeerd beeld van de gang van zaken”

Genk heeft gereageerd na de onthullingen door onze krant over de betalingen aan Peter Maes. Uit documenten die onze redactie kon inkijken blijkt dat de Limburgers voor 453.000 euro aan valse scoutingfacturen betaalden om hun voormalige trainer in het zwart te betalen. De club stuurde nu een officieel persbericht uit.

KRC Genk heeft kennis genomen van de verslaggeving in de media met betrekking tot het Propere Handen onderzoek.Vooreerst wordt elke aantijging over illegale betalingen aan trainer Peter Maes en de beweerde medewerking van de Club hierin, formeel tegengesproken.

KRC stelt vast dat documenten en zelfs de inhoud van afgeluisterde telefoongesprekken, die behoren tot het geheim van het onderzoek, ter beschikking zijn van bepaalde media. Deze gelekte stukken geven een vertekend en verkeerd beeld van de gang van zaken bij de club. Het geheim karakter van het onderzoek is de universeel aanvaarde sleutel tot serene en eerlijke procesvoering. De rechten van de verdediging worden hierdoor manifest geschaad.

De club wenst geen debat in de media aan te gaan en zal ten gepaste tijde standpunt innemen voor de bevoegde instanties. Op dit ogenblik zijn noch de club noch één van haar medewerkers of bestuursleden formeel in verdenking gesteld.

Racing Genk blijft haar loyale medewerking verlenen aan het onderzoek.

