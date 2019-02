Overvallers folteren bitcoinhandelaar en takelen hem gruwelijk toe met boormachine

Drie overvallers hebben een bewoner van een pand in het Nederlandse Drouwenerveen zwaar mishandeld door met een boormachine zijn lichaam toe te takelen. De criminelen drongen het huis van de handelaar in cryptomunten binnen vermomd als leden van een arrestatieteam.

Vijftien politiemensen doen onderzoek naar de overval die plaats vond op zondagavond 10 februari. De feiten lekten nu pas uit in de Nederlandse pers. Rond tien uur ’s avonds hoorde de bewoner een enorme knal bij de voordeur van zijn woning aan het Zuideind. Plots stond hij oog in oog met drie overvallers die vermomd waren met bivakmutsen en kogelwerende vesten met politielogo droegen.

De overvallers bedreigden hun slachtoffer met vuurwapens en haalden vervolgens een zware boormachine tevoorschijn, die ze tegen zijn lichaam zetten. Het vierjarige dochtertje van de man moest toekijken hoe een van de inbrekers de boor liet draaien. De bewoner schreeuwde het uit van de pijn en raakte zwaargewond.

Bitcoins

Na een uur, dat volgens de bewoner een eeuwigheid leek te duren, vertrokken de overvallers weer. De daders reden weg in een zware Audi. Het slachtoffer moest lange tijd behandeld worden in het ziekenhuis. Hij heeft aangifte gedaan, maar is verder onbereikbaar voor commentaar. De impact van de overval op zijn dochtertje was enorm. Zij is elders opgevangen.

De vraag is wat het motief was voor de roof. De politie Noord-Nederland wil daar niets over zeggen. Maar uit onderzoek van de kranten ‘De Telegraaf’ en ‘Dagblad van het Noorden’ blijkt dat de man handelde in cryptomunten, zoals bitcoins. Bronnen bij de politie bevestigen dit.

Het slachtoffer, zo vertellen dorpsbewoners, woonde en werkte eerder in Italië en Thailand. Uit het kadaster blijkt dat zijn woonhoeve is aangekocht voor bijna een half miljoen euro. Op het pand rust geen hypotheek en de eigenaar staat ingeschreven op een adres in Italië.

Kogelwerende vesten

De politie Noord-Nederland treedt niet in details over de marteling die de man heeft moeten doorstaan. “Het maakt allemaal deel uit van het onderzoek. Specifieke details kunnen het onderzoek schaden”, aldus woordvoerder Paul Heidanus. De herkomst van de kogelwerende vesten met politielogo wordt onderzocht. Ze kunnen gestolen zijn, maar ook zelfgemaakt.

Het zou niet de eerste keer zijn dat cryptogeld centraal staat bij een misdrijf. Sinds ongeveer 2012 worden bijvoorbeeld bitcoins veel gebruikt bij de onlineverkoop van drugs. Kopers en verkopers kunnen redelijk anoniem transacties verrichten.

Een man uit Enschede kreeg vorig jaar twee jaar cel voor het witwassen van bijna twee miljoen euro aan bitcoins. Witwassers doen dit tegen een bepaald percentage. De witwassers zijn interessante doelwitten voor criminelen, vanwege de grote hoeveelheid bitcoins die ze hebben. Zij kunnen gedwongen worden hun bitcoins aan de criminelen over te maken. De politie kent ook gevallen waarbij ’wizzkids’ die voor criminelen werkten er vandoor gingen met grote hoeveelheden van de digitale munt.