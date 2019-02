Tessa Wullaert pakt met League Cup eerste prijs in Engeland

Tessa Wullaert heeft zaterdag met Manchester City de Engelse League Cup voor vrouwenteams op haar palmares geschreven. Man City haalde het in Sheffield na strafschoppen (4-2) van Arsenal, nadat na 120 minuten nog steeds 0-0 op het scorebord stond. Tessa Wullaert stond bij de Citizens aan de aftrap en pakt zo haar eerste prijs in Engeland.

De 25-jarige West-Vlaamse maakte vorige zomer de overstap van het Duitse Wolfsburg.

Manchester City en Arsenal - in die volgorde ook nummers één en twee in de competitie - speelden vorig seizoen ook al de finale van de WSL of Conti Cup. Toen wonnen de Gunners met 1-0.