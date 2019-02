Verbaas u niet als u dit weekend regenbogen ziet verschijnen in de Belgische voetbalstadions. De Pro League organiseert met “Football for All” een sensibiliseringscampagne rond ongelijkheid in het voetbal. Want ondanks alle acties, actieplannen en voorgaande campagnes blijft racisme in het voetbal een groot probleem. Paul Beloy, ex-voetballer van Beerschot, legt uit waarom racisme in het voetbal maar niet wil verdwijnen uit de stadions.