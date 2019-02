Pastabar van Tom Boonen zit in de problemen

Sint-Truiden - Anderhalf jaar na de opening van ‘Roberto Pastabar’ in het hartje van Sint-Truiden, gaat Tom Boonen zich naar alle waarschijnlijkheid uit de zaak terugtrekken. Boonen zou te weinig tijd hebben om de pastabar op te volgen. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Het gaat niet goed met ‘Roberta Pastabar’, het restaurant van Tom Boonen in het centrum van Sint-Truiden. Anderhalf jaar geleden stelden hij en zijn manager Paul De Geyter, samen met de eigenaars van het Truiense restaurant L’Angelo Rosso, het familierestaurant voor aan het grote publiek. Het was eerst de bedoeling om in heel Vlaanderen pastabars te openen, maar nu ziet het ernaar uit dat Boonen zich uit de zaak gaat terugtrekken.

Het restaurant gaat nog niet sluiten, maar heeft het wel moeilijk. Volgens Paul De Geyter, manager en medeoprichter van ‘Roberto Pastabar’, hebben de langlopende werken in het centrum van Sint-Truiden hun tol geëist op de zaak. “Geen mens die hier nog geraakt”, zegt De Geyter aan Het Laatste nieuws. Al zou volgens andere bronnen ook te maken hebben met mismanagement. Boonen zelf zou amper aanwezig zijn in de zaak.