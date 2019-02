Brusselse politie moet traangas in zetten om gele hesjes onder controle te houden

Brussel - Zo’n 250 gele hesjes zijn zaterdagnamiddag door Brussel getrokken, van het Noord- naar het Zuidstation. Na afloop van de betoging trok een deel van de manifestanten naar de Hoogstraat, waar de groep uiteindelijk ingesloten werd. Daar pakte de Brusselse politie 6 manifestanten op, terwijl de identiteit van 185 anderen gecontroleerd werd.

De betoging van zo’n 250 manifestanten, van wie een groot deel uit Frankrijk, vertrok rond 14.00 uur aan het Brusselse Noordstation en trok onder meer langs het kanaal naar het Zuidstation. Aanvankelijk verliep de betoging rustig, al hielden de manifestanten af en toe een sit-in, wat heel wat verkeershinder veroorzaakte. Op een bepaald moment besloot een deel van de manifestanten om van het parcours af te wijken en trokken ze de Marollen in.

Zes arrestaties

In de Hoogstraat besloot de politie hen in te sluiten en tegen te houden. Daarbij moesten de agenten wel gebruik maken van traangas. Uiteindelijk werden zes ‘gele hesjes’ gearresteerd, drie Belgen, een Nederlander en twee Fransen. In één geval ging het om een gerechtelijke aanhouding, in de vijf andere om administratieve aanhoudingen. De rest van de groep, 185 in totaal, mochten na identificatie vertrekken richting Zuidstation.

Volgens de Brusselse politie is de rust intussen weergekeerd, al houdt ze nog een oogje in het zeil om ervoor te zorgen dat alle betogers naar huis terugkeren.