Leander Dendoncker en Wolverhampton krijgen onaangename verrassing in Bournemouth, maar pakken toch nog een punt

Brussel - De Wolverhampton Wanderers hebben zaterdag op de 27e speeldag in de Premier League een puntje meegegrist bij Bournemouth (1-1). Leander Dendoncker werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Dat was echter niet hét grote gespreksonderwerp van de dag in het Dean Court Stadium, want vlak voor affluiten gingen de sproeiers onverwacht aan. De spelers kregen zo iets eerder dan verwacht een douche.

Strafschoppen gaven de doorslag in het duel tussen Bournemouth en Wolverhampton. King zette de thuisploeg na een kwartier op voorsprong vanaf de strafschopstip. Aan de overkant stelde Jimenez zeven minuten voor tijd gelijk, eveneens vanop elfmeter. King kreeg vervolgens nog een nieuwe kans op penalty, maar de Noor trapte ditmaal naast. Het bleef zo 1-1. In de tussenstand is Wolverhampton (40 ptn) achtste, Bournemouth (34 ptn) is tiende.

Someone tell the groundsman at Bournemouth that they’re still playing. pic.twitter.com/6vmilLhK2L — Gary Lineker (@GaryLineker) 23 februari 2019

Rode lantaarn Huddersfield Town leed op bezoek bij Newcastle United zijn twintigste nederlaag van het seizoen. Depoitre, die ook een kwartier voor tijd mocht gaan rusten, en co gingen met 2-0 de boot in.

Huddersfield wist al na twintig minuten dat het lastig zou worden punten te rapen bij Newcastle United. Een drieste tackle van Smith werd met rood bestraft en de rode lantaarn moest met tien verder. Na rust buitten Rondon (46.) en Perez (52.) de man-meer-situatie uit. Voor Huddersfield was het de vijfde competitienederlaag op rij, de twintigste in het hele seizoen. Depoitre en co zijn laatste met elf punten, veertien punten verwijderd van de eerste veilige plek. Newcastle is veertiende met 28 punten en ook nog niet zeker van het behoud.