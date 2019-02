Bart De Wever waarschuwt na oprollen drugsfamilie Y. “Er zijn nog zeker vijf andere misdaadclans”

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft dan wel een grote misdaadfamilie opgerold, burgemeester Bart De Wever waarschuwt voor al te veel optimisme. “Zeggen dat dit een mokerslag is voor de georganiseerde misdaad, is net iets te veel feestelijkheid.” Volgens de burgemeester was de misdaadclan rond de familie Y. op zijn retour.

Het Antwerpse stadsbestuur heeft een Gentse professor de opdracht gegeven om het zogenaamde Kali-team door te lichten. In dat Kali-team zijn de specialisten van de politie en de andere controlediensten samengebracht. Burgemeester Bart De Wever wil weten of dat de verschillende diensten in dat Kali-team wel goed samenwerken, meldt ATV.

Tegelijk waarschuwt de Antwerpse burgemeester voor te groot optimisme. “Er is nu een clan helemaal opgerold, dat is heel spectaculair nieuws geweest. Dat is heel mooi, dat is heel nuttig. maar feit is wel dat er meerdere van dit soort clans zijn. En dat we die wel in beeld hebben - er is er zeker een vijftal die we bij naam en toenaam kennen. We weten ook waar die zitten. De waarheid is dat de clan die nu opgerold is, eigenlijk al helemaal op zijn retour was. Dus zeggen dat dit een mokerslag is voor de georganiseerde misdaad, dat is net iets te veel feestelijkheid.”