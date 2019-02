Vrachtwagens met hulpmiddelen in brand gestoken, zes gewonden. Situatie aan grens tussen Colombia en Venezuela loopt uit de hand

De Venezolaanse politie heeft drie vrachtwagens met humanitaire hulp vanuit Colombia in brand gestoken. Ze zouden volledig uitgebrand zijn. De trucks met voedsel en geneesmiddelen aan boord hadden de grens overgestoken en waren op weg naar de stad Urena.

Volgens de Colombiaanse krant La Nacional gebruikte de politie traangas en rubberkogels tegen de mensen die de vrachtwagens begeleidden. Zeker zes mensen raakten gewond. Eerder vandaag had oppositieleider Juan Guaidó, door velen erkend als de legitieme leider van Venezuela, een humanitair konvooi met voedsel en medicijnen vanuit Colombia naar de grens gestuurd, daarbij gesteund door de Colombiaanse president Duque. De grens tussen Venezuela en Colombia werd vrijdagavond op bevel van de regering van de Venezolaanse president Nicolas Maduro afgesloten.

Gewelddadige confrontaties

In het hele grensgebied staan de zenuwen hoog gespannen en is de confrontatie tussen ordediensten en betogers onvermijdelijk. Niet alleen op de Simon Bolivar-brug aan de grens met Colombia, maar ook vanuit Brazilië worden pogingen ondernomen om humanitaire hulp te bieden aan Venezuela. In het grensstadje Santa Elena de Uairen zouden bij clashes tussen de Venezolaanse ordediensten en betogers minstens twee mensen om het leven gekomen zijn door Venezolaanse politiekogels.

Foto: AP

De Venezolaanse president Maduro verbrak intussen ook alle diplomatieke relaties met Colombia. “Ons geduld is op”, zei Maduro tijdens een persconferentie. “Ik kan het niet langer verdragen. We zullen niet meer tolereren dat Colombiaans grondgebied wordt gebruikt voor aanvallen tegen Venezuela. Om die reden heb ik beslist om alle politieke en diplomatieke relaties met de fascistische regering van Colombia te verbreken.” Maduro geeft de Colombiaanse ambassadeur en zijn consulaire medewerkers 24 uur om zijn land te verlaten.

“Maduro is niet de legitieme president”

De Colombiaans minister van Buitenlandse Zaken benadrukt in een mededeling dat hij Maduro verantwoordelijk houdt voor het welzijn en het lot van Colombiaanse ambtenaren in Venezuela. Luis Almagro, de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten, zegt in diezelfde mededeling dat Maduro de relaties met Colombia niet kán verbreken omdat hij niet de legitieme president van Venezuela is.

Foto: AFP

Vorige maand riep oppositieleider Juan Guaidó zichzelf uit tot interimpresident. Een grote groep landen, waaronder de Verenigde Staten, erkennen Guaidó als de rechtmatige president van Venezuela.

In Venezuela is er een hoge nood aan levensmiddelen. Volgens het regime probeert Juan Guaidó met de hulpleveringen een buitenlandse militaire operatie en de val van Maduro voor te bereiden.