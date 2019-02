Knowledge Musona laat huizenhoge kansen liggen: de voorlaatste nagel aan de doodskist van Lokeren?

De degradatie naar 1B lijkt onafwendbaar voor Lokeren na de nipte nederlaag tegen Moeskroen zaterdagavond (1-0). Het moet haar drie resterende wedstrijden allemaal winnen en hopen dat streekgenoot Waasland-Beveren en/of KV Oostende nog al hun partijen verliezen. Toch had het zomaar anders gekund, want Anderlecht-huurling Knowledge Musona liet op het veld van Moeskroen twee enorme kansen onbenut. Vroeg in de tweede helft knalde hij een penalty over, enkele minuten later ramde hij van dichtbij de bal tegen de paal. Waren dit de twee momenten die Lokeren definitief haar plek in 1A kostten?