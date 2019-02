Boeren krijgen hulp uit de ruimte. Kunnen satellietbeelden helpen om de opbrengsten te vergroten?

Vlaanderen wil via haarscherpe Europese satellietbeelden landbouwers helpen meer maïs, aardappelen en suikerbieten te telen. De beelden uit de ruimte blijken ook veel efficiënter om na een landbouwramp de schade te bepalen. “Nu kruipt daar via tal van plaatsbezoeken enorm veel tijd in.”

Europa beschikt via een netwerk van satellieten over bijzonder gedetailleerde beelden van het Europese aardoppervlak. Europa wil nu dat die satellietdata binnen de verschillende lidstaten efficiënter wordt gebruikt.

Vlaanderen neemt die uitdaging op, en lanceert een onderzoeksproject om via deze satellietbeelden landbouwers een handje toe te steken. “We bekijken of we landbouwers via satellietbeelden kunnen helpen om de opbrengst van hun landbouwpercelen te verhogen”, aldus Bart Merckaert van het departement Landbouw en Visserij. Het gaat dan om landbouwpercelen waarop onder meer maïs, aardappelen maar ook suikerbieten worden geteeld, “waarbij we dan via informatie die we uit de satellietbeelden afleiden landbouwers kunnen adviseren over bijvoorbeeld het moment dat er best wordt aangeplant.”

Je ziet zelfs een konijn

De satellietbeelden kunnen ook een grote hulp zijn voor landbouwers die met een landbouwramp worden geconfronteerd. “In dat geval kunnen ze een beroep doen op het rampenfonds, vandaag weliswaar een zeer omslachtige procedure, zowel voor de landbouwers als voor de verschillende overheden, bijvoorbeeld omdat er verschillende plaatsbezoeken nodig zijn. Eerste testen wijzen nu uit dat we op de Europese satellietbeelden ook tot in detail kunnen zien hoe groot de opgelopen schade is.”

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) bevestigt de absolute meerwaarde van satellietbeelden voor de landbouw. “De beelden van vandaag zijn zo dusdanig scherp dat je effectief een konijn kunt ziet lopen”, zegt voorzitter Hendrik Vandamme. “Een aantal grote aardappeltelers gebruiken al ruimtebeelden om hun teelt op te volgen, waarbij ze aan de hand van de kleur van de bladeren allerhande informatie krijgen aangereikt. Het is goed dat ook andere boeren toegang krijgen tot deze info.”

Maar Vandamme waarschuwt ook: “Het beste satellietbeeld zal het altijd moeten afleggen tegen de énorme kennis die de landbouwer zelf heeft over zijn percelen.”