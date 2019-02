Vijf cruciale vragen voor de topper tussen Anderlecht en Club Brugge: “Dit blijft het Real-Barça van België”

We zeggen het al jaren: dit is hét moment voor Club Brugge om nog eens te winnen op Anderlecht, en al die voorbije seizoenen lukte het telkens niet. Al 21 jaar lang. Maar nu gelooft Club dat het echt wel kan. De pandoering in Salzburg lijkt al verteerd, paars-wit maakt weinig indruk en alles wordt op de titel gezet. Vijf cruciale vragen.

Wat met Club na de 4-0-pandoering?

Het was een klein drama voor Club Brugge in Salzburg. Oké, het was de underdog, maar 4-0 na individuele en collectieve blunders, dat had ...