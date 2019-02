Meerdere doden en honderden gewonden bij grensconflicten Venezuela: “Welke zieke tiran houdt voedsel tegen voor zijn hongerige bevolking?”

De levering van hulpgoederen voor de bevolking van Venezuela is zaterdag zowel op de grens met Brazilië als met Colombia uitgedraaid tot hevige confrontaties. Op de grens met Brazilië vielen volgens een mensenrechtenorganisatie minstens drie doden, onder wie een jongen van 14, en op de grens met Colombia zijn volgens de regering in Bogota minstens 285 gewonden gevallen “door de gewelddadige en disproportionele repressie” van de Venezolaanse president Nicolas Maduro. Ondertussen roept de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido de hulp in van de internationale gemeenschap en beloven de VS “om in te grijpen”.

De aanhangers van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido probeerden zaterdag tevergeefs hulpgoederen het land binnen te loodsen. President Nicolas Maduro, die de goederen een paard van Troje noemt (waarbij de goederen gebruikt worden om een Amerikaanse invasie te faciliteren), weigert ze binnen te laten. Aan de grens met Colombia en Brazilië waren er ernstige incidenten toen vrachtwagenchauffeurs met de hulpgoederen Venezuela probeerden binnen te rijden.

“Deze vreedzame en humanitaire actie is afgebroken door het regime van usurpator Maduro, met een gewelddadige en disproportionele repressie”, zegt de Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Holmes Trujillo. Onder de gewonden zijn er volgens hem 255 Venezolanen en 30 Colombianen.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Drie doden op grens met Brazilië

Bij gelijkaardige confrontaties op de grens met Brazilië zijn zeker drie personen om het leven gekomen. De drie (onder hen zou een jongen van 14 zijn) werden in de Venezolaanse grensstad Santa Elena de Uairén getroffen door kogels, bericht de Braziliaanse nieuwssite G1, die een Venezolaanse arts citeert. Dertien anderen raakten gewond en werden voor behandeling naar Brazilië gebracht. De informatie kan niet door onafhankelijke bronnen bevestigd worden.

Vrijdag al vielen er aan de Venezolaanse kant van de grens met Brazilië twee doden bij confrontaties met Venezolaanse soldaten. Maduro liet donderdagavond de grens met Brazilië sluiten. De president wou zo vermijden dat van daaruit hulpgoederen het land zouden binnenraken. De verbindingsweg tussen Santa Elena de Uairén en de Braziliaanse grensstad Pacaraima is sindsdien geblokkeerd.

Zaterdagnamiddag kwam het aan de grens tot geweld toen actievoerders en vrachtwagens probeerden om de militaire blokkade te doorbreken, bericht G1. De actievoerders raakten aan de Braziliaanse kant van de grens slaags met Venezolaanse soldaten. Actievoerders staken een gebouw in brand dat gebruikt werd door soldaten van Maduro. De militairen riposteerden met traangas.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: AFP

Foto: AP

60 leden van veiligheidsdiensten lopen over

60 leden van de Venezolaanse veiligheidsdiensten zijn zaterdag overgelopen naar Colombia, zo zeggen de Colombiaanse migratiediensten. “De leden van verschillende legermachten zijn de dictatuur van Maduro ontvlucht via de departementen Norte de Santander en Arauca”, luidt het in een persbericht.

Venezolaanse marine dreigde te schieten

De Venezolaanse marine heeft er ook mee gedreigd om te schieten op een schip dat vertrokken was uit Puerto Rico, een territorium van de Verenigde Staten, met hulpgoederen aan boord. Dat zegt de gouverneur van Puerto Rico, Ricardo Rossello. Het schip maakte rechtsomkeert. “Deze bedreiging is een ernstig schending van een humanitaire missie van Amerikaanse burgers. Dit is onaanvaardbaar en onwaardig”, zei Rossello. “We houden contact met de regering om te kijken welke stappen we nu gaan nemen.”

In oktober sloot Rossello een akkoord met de Venezolaanse oppositie. Puerto Rico was bereid om gastheer te zijn voor eventuele onderhandelingen over “een ordelijke transitie” in Venezuela.

Juan Guaido. Foto: AFP

Oppositie schakelt internationale gemeenschap in

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om “alle mogelijkheden” te overwegen tegen president Maduro. Guaido heeft zichzelf uitgeroepen tot interimpresident en is daarin gevolgd door een vijftigtal landen. “We zullen niet rusten tot we vrijheid hebben in Venezuela”, zei de voorzitter van het Venezolaanse parlement, waarin de oppositie tegen Maduro de meerderheid heeft. De oppositie meent dat Maduro, die aan de macht kwam in 2013, frauduleus herkozen is.

Guaido, die vrijdag naar Colombia reisde ondanks een gerechtelijk verbod om het land te verlaten, zei ook dat hij zal deelnemen aan de vergadering van de Groep van Lima, waar ook de vicepresident van de VS, Mike Pence, wordt verwacht. De Groep van Lima is opgericht in 2017, toen Venezuela geteisterd werd door gewelddadige betogingen en bestaat uit veertien Latijns-Amerikaanse landen.

Guaido veroordeelde verder het geweld van zaterdag, dat begon toen de oppositie vrachtwagens met hulpgoederen (grotendeels afkomstig uit de VS) de grens over wou rijden. Venezuela hield ze tegen.

Mike Pompeo. Foto: AFP

VS gaan actie ondernemen

De Verenigde Staten gaan actie ondernemen “tegen zij die zich verzetten tegen het vreedzame herstel van de democratie in Venezuela”. Dat tweet de minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zaterdagavond.

In een reeks tweets veroordeelt Pompeo de Venezolaanse president Nicolas Maduro. “Welke zieke tiran houdt voedsel tegen voor zijn hongerige bevolking”, schrijft hij. De tweets zijn vergezeld van beelden van oproer aan de Venezolaanse grens.

“De VS veroordeelt de aanvallen op burgers in Venezuela die uitgevoerd zijn door het uitschot van Maduro”, aldus de minister van Buitenlandse Zaken. “Deze aanvallen hebben geleid tot doden en gewonden.”